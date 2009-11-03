Переворот в НУ-НС провалился: документ подделан

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не приняла решения об отзыве с должности председателя фракции народного депутата Николая МАРТЫНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, сразу после того, как появилась информация, что собраны 37 подписей депутатов за отставку Н.МАРТЫНЕНКО, была создана рабочая группа для анализа настоящего документа. Р.ЗВАРИЧ заметил, что после его тщательного изучения и проведения встреч с первым заместителем председателя ВР Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и руководителем аппарата было установлено, что настоящий документ подделан, «поскольку речь идет о служебном подлоге, в соответствии со статьей 366 Уголовного кодекса Украины такие деяния квалифицируются как преступление. Мы не обвиняем никого, но факт поддельного документа нами был установлен», - сказал он. Р.ЗВАРИЧ заметил, что подтверждением является тот факт, что в документе, содержащем 37 подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО, также указывается, что 23 октября было проведено заседание фракции НУ-НС, на котором рассматривался данный вопрос. Однако в действительности, по его словам, такого заседания не было.

Р.ЗВАРИЧ проинформировал, что во время сегодняшнего заседания проводилось обсуждение данного вопроса и выяснилось, что некоторые депутаты, чьи подписи содержатся в документе, вообще ставили свою подпись не по этому вопросу. Народный депутат также сообщил, что после обсуждения был поставлен на голосование вопрос об отставке Н.МАРТЫНЕНКО с должности лидера фракции, однако положительного решения не было принято. При этом Р.ЗВАРИЧ уточнил, что на заседании фракции присутствовало меньшинство народных депутатов. «Но никаких преград, чтобы поднимать этот вопрос нет, они не создавались и не будут создаваться», - сказал он.