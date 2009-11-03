В парламенте выступает Тимошенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает в Верховной Раде относительно ситуации в Украине в связи с распространением гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, сегодня народные депутаты заслушают информацию министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА по данному вопросу.

Перед заслушиванием Ю.ТИМОШЕНКО председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН призвал народных депутатов не использовать данный вопрос с политической целью.

По его словам, «понимая, что эта тема беспроигрышная во время избирательной кампании, следует осознать одно: мы должны продемонстрировать ответственную рассудительность в обсуждении данного вопроса».

Как сказал В.ЛИТВИН, «судя по тому, что происходит, если бы не было этой беды, ее стоило бы придумать».

По его словам, это надо было бы сделать с той целью, «чтобы закрыть все остальные темы и списать все остальные проблемы нашей жизни». Он призвал «к спокойному, взвешенному и ответственному разговору».

На данный момент в сессионном зале в защитных масках находятся трое депутатов - Олег ЛЯШКО и Сергей ШЕВЧУК (фракция БЮТ) и Иван СТОЙКО (фракция НУ-НС).

Также в правительственную ложу в маске пришел заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК, но позже снял ее.