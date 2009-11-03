Богатырёва отбыла в Молдову

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА отбыла с двухдневным визитом в Республику Молдова и Приднестровский регион.

Как сообщили УНИАН в аппарате СНБО, визит имеет целью продолжение двустороннего диалога по всему спектру украинско-молдавских отношений и направлен на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне во время недавнего визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Республику Молдова.

Отдельное внимание в ходе визита секретарь СНБО уделит актуальным вопросам урегулирования приднестровского конфликта на основе принципов территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.

Программа визита предусматривает проведение переговоров с и.о. Президента, председателем парламента Республики Молдова Михаем ГИМПУ, премьер-министром Республики Молдова Владом ФИЛАТОМ, вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Виктором ОСИПОВЫМ и вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юрием ЛЯНКЕ.

Подтвержда заинтересованность Украины в развитии сотрудничества с Молдовой в культурно-гуманитарной сфере, в т.ч. и в сфере обеспечения прав национальных меньшинств. Р.БОГАТЫРЕВА обсудит указанные вопросы с новым молдавским руководством, а также встретится с представителями украинской общин Молдовы.