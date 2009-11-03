Тимошенко едет на Прикарпатье

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завтра посетит Ивано-Франковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК на заседании областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

По словам губернатора, завтра во второй половине дня приезжает в область премьер-министр и, возможно, будет совещание по эпидемиологической ситуации на Прикарпатье.