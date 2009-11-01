Путин пугает Европу «газовыми проблемами Украины»

Премьер-министр России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Швеции, страны, председательствующей в ЕС, о "проблемах Украины с оплатой российского газа и транзита его европейским потребителям". Глава правительства Швеции пообещал довести обеспокоенность России до сведения Еврокомиссии.

"В ходе беседы Владимир Путин акцентировал внимание руководства ЕС на поступающие, в том числе по официальным каналам из Киева, сигналы о возможных проблемах с оплатой поставок российского газа", - сообщил представитель пресс-службы правительства РФ.

В результате этого, как подчеркнул Путин, "могут возникнуть проблемы с транзитом российского газа через территорию Украины, предназначенного европейским потребителям", сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Телефонный разговор Путина и премьер-министра Швеции состоялся в рамках диалога с руководством ЕС, предполагающего взаимный обмен информацией по актуальным проблемам, в том числе в энергетической сфере, отмечает РИА Новости.