У Тимошенко обещают справиться с вирусом до выборов

Во введении чрезвычайного положения в стране нет необходимости.

Такой вывод можно сделать со слов первого вице-премьера Александра Турчинова.

Отвечая на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения в связи с эпидемией гриппа, он сказал: "Все, что можно делать для борьбы с инфекцией, с распространением вируса, можно делать в рамках карантина"

"Какие еще дополнительные позиции - я не вижу в этом необходимости. Нам нужны какие-то дополнительные силовые меры", - отметил Турчинов в эфире телеканала ICTV.

"Я убежден, что режим карантина достаточный, чтобы преодолеть эпидемию. Любые спекуляции вокруг этого - это не к лицу ни политикам, ни тем, кто этим занимается", - считает он.

На вопрос, могут ли быть перенесены выборы президента, которые должны состояться 17 января 2010, вице-премьер ответил: "Я убежден, что до проведения выборов нам хватит времени и возможностей, чтобы преодолеть эту проблему".

"Надеюсь, что, несмотря на эти временные проблемы с распространением инфекции, выборы пройдут спокойно и наши граждане смогут выбрать себе президента", - отметил Турчинов.

Кроме того, он заявил, что с владельцами аптек достигнута договоренность о том, что "будет обеспечен объем лекарств, который необходим и для профилактики и для лечения".

"Цены на эти лекарственные средства будут находиться в тех границах, которые существовали до 20 октября. Мы не позволим никому мародерствовать или наживаться на проблемах", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, владельцы аптечных сетей объясняют проблему дефицита медицинских средств тем, что "буквально за неделю они реализовали годовой объем лекарственных средств".

"К сожалению, многие покупают лекарства, которые не помогают во время профилактики, которые надо принимать во время непосредственного лечения", - отметил Турчинов.

"Мы перевели на круглосуточное производство отечественные заводы-производители лекарственных средств и открыли все позиции относительно импорта лекарств в Украину", - сказал он.

Кроме того, Турчинов заявил, что студенты имеют право оставаться в общежитиях на время трехнедельного карантина.

"Никакого насильственного освобождения общежитий. То есть те студенты, которые считают, что в общежитиях они должны оставаться даже во время каникул, имеют право оставаться в общежитиях", - заявил он.

"Более того, и Минобразования и Минздрав дали поручения и ректорам, и другим структурам, которые содержат общежития, чтобы там обеспечили все условия и для проживания, и для оказания медицинской помощи", - подчеркнул вице-премьер.

Украинская правда