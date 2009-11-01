Тимошенко выразила соболезнования Путину

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко послала высшую правительственную телеграмму сочувствия своему российскому коллеге Владимиру Путину и российскому народу в связи с трагической гибелью граждан России в авиакатастрофе транспортного самолета в Якутии, сообщает Урядовый портал.

«От имени Правительства и себя лично прошу передать слова соболезнования родным и близким тех, кто погиб в авиакатастрофе в Якутии. Мы скорбим вместе с семьями погибших», - говорится в телеграмме премьер-министра Украины.