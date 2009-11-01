Тимошенко живет на одну зарплату - декларация

Доход кандидата в президенты Юлии Тимошенко за прошлый год составил 386 тысяч 170 гривен.

Об этом свидетельствует ее декларация, поданная в ЦИК.

Все доходы Тимошенко составила заработная плата.

Согласно декларации, квартиры, дачного дома, земельного участка, транспортных средств и средств на счетах в банке Тимошенко не имеет.

Как отмечается в документе, муж кандидата в президенты Александр Тимошенко заработал за 2008 год 2 миллиона 800 тысяч гривен, из которых 2 миллиона 797 тысяч составили доходы от предпринимательской деятельности.

Он имеет квартиру площадью 52,1 кв. м, гараж и другие помещения площадью 255,1 кв. м., автомобиль Тойота Прадо с двигателем объемом 4,0.

На банковских счетах мужа Тимошенко почти 89 тысяч гривен и он приобрел ценные бумаги на 2,5 тысячи гривен.

Украинская правда