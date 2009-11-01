У Черновецкого «сплавили» еще одну часть Андреевского спуска

Киевский городской совет доотвел компании “Транзнешнл Рисорз, Л.Л.С.”, с которой подписано соглашение о партнерстве, участок земли на Андреевском спуске, 15, возле Замка Ричарда.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали на заседании сессии Киевсовета 9 октября 67 из 97 присутствующих в зале депутатов.

Согласно решению, земельный участок передан в аренду на 50 лет.

В решении отмечается, что соглашение о сотрудничестве Киевсовет и “Транзнешнл Рисорз, Л.Л.С.” было подписано 6 декабря 2001 года и предусматривало проведение работ по реставрации и приспособлению памятника архитектуры (Замка Ричарда) и дальнейшее его обслуживание и эксплуатацию как имущественный комплекс с объектами социальной инфраструктуры.

В замечаниях начальника ГУ земельных ресурсов Юрия КУЛАКОВСКОГО к подготовленному проекту решения отмечается, что вопрос доотвода земли компании “Транзнешнл Рисорз, Л.Л.С.” должен быть согласован с постоянной комиссией Киевсовета по вопросам культуры и туризма.

Руководитель указанной комиссии Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ в интервью УНИАН сказал, что направил соответствующие запросы относительно того, какой является необходимость доотвода земельного участка, и относительно того, зачем конкретно это необходимо. Но на момент принятия решения на заседании сессии так и не получил ответ.

Кроме того, А.БРИГИНЕЦ выразил сомнения относительно целесообразности принятия этого последнего решения Киевсовета исходя из того, что с 2001 года с Замком Ричарда никаких изменений к лучшему не произошло, никакие работы компанией “Транзнешнл Рисорз, Л.Л.С.” не проводились, он как стоял в запущенном состоянии, так в нем и остается на сегодня.