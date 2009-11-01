Тимошенко обещает ввести страховую медицину

Кандидат в президенты Украины, глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО обещает после победы на президентских выборах ввести страховую медицину.

Об этом говорится в обнародованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО ее предвыборной программе «Украина победит. Украина - это ты!».

«Право на здравоохранение не может зависеть от бумажника или должности, поэтому каждый человек гарантированно будет иметь медицинскую страховку за счет работодателя или государства, а состоятельные граждане - за собственный счет», - говорится в предвыборной программе.

Ю.ТИМОШЕНКО заверяет, что "будет введена система больничных касс, которые сделают медицину качественной и доступной для всех граждан".

"В течение трех лет лечебные учреждения будут полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием и автомобилями скорой помощи. В течение года будет приведен полный порядок с качеством лекарств и ценами на них. Будет создана сеть лабораторий по контролю за генно-модифицированными организмами, качеством пищевых продуктов и воды", - говорится в предвыборной программе кандидата Ю.ТИМОШЕНКО.