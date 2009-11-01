Ректор Киевского университета им.Шевченко стал Героем Украины

Ющенко подписал указ

Ректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктору философских наук, академику НАН Украины Леонид ГУБЕРСКОМУ удостоен звания Герой Украины. Соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Как отмечается в тексте указа, размещенном на Официальном сайте Главы государства, высокое звание присвоено за “выдающийся личный вклад в укрепление образовательно-научного потенциала Украины, подъем престижа национального образования, подготовку высококвалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную научную и педагогическую деятельность”. Также В.ЮЩЕНКО отметил государственными наградами Украины работников Киевского национального университета имени Т.Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter