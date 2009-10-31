Кандидат в президенты Юлия Тимошенко снова обещает вернуть вклады Сбербанка СССР.

Об этом сказано в ее предвыборной программе "Украина победит. Украина – это ты".

"Возвращение вкладов Ощадбанка Советского Союза будет продолжено до полного завершения на протяжении трех лет", - отмечается в документе.

После победы на выборах Тимошенко обещает восстановить возвращение сбережений.

Также она обещает законодательно увеличить минимальную долю зарплаты в структуре себестоимости до уровня мировых стандартов.

Собственники мелких пакетов акций предприятий получат ежеквартальную выплату дивидендов в полном объеме.

Также Тимошенко обещает введение "специальных налогов" на роскошь.

Пенсия будет откладываться на личный счет человека на протяжении всей жизни, неиспользованные пенсионные деньги будут наследоваться. Размер пенсии будет составлять не меньше 60% средней заработной платы, которую гражданин получал до выхода на пенсию.

Помощь семьям, где есть инвалиды, будет составлять не меньше 2000 гривен в месяц, обещает Тимошенко.

Украинская правда