Тимошенко объявила приоритет: переоснащение больниц

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что в течение двух лет украинские больницы удастся переоснастить современным оборудованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня заявила в ходе встречи с коллективом Черниговского областного онкологического диспансера.

«Наша цель – максимально переоснастить наиболее современной техникой все наши больницы: областные, городские районные, специализированные, детские. Это то, что является для нас одним из приоритетов. Я думаю, что эту программу мы можем и должны закончить в течение полутора-двух лет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день идет работа по подписанию договоров с крупнейшими украинскими и зарубежными компаниями – производителями медтехники по закупке оборудования в кредит под минимальные проценты.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что в первую очередь для украинских больниц необходимо закупить маммографы, а также технику для родильных домов.

Кроме того, она отметила, что в каждом областном центре должен быть ПЕТ-центр для ранней диагностики онкозаболеваний.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО передала Черниговскому областному онкологическому диспансеру сертификат на получение маммографа.