Украина совсем скоро может получить свой «Тамифлю»?

Фармацевтические предприятия Харьковской области готовы на протяжении двух недель наладить выпуск эффективного противогриппозного препарата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове заявил председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ.

Он отметил, что фармпредприятия области готовы на протяжении двух недель наладить производство препарата «Тамифлю» или препаратов аналогичного действия.

«Мы рассматриваем возможность в кратчайший срок наладить производство препарата, аналогичного «Тамифлю», или непосредственно «Тамифлю» на одном из харьковских предприятий. При оптимистичном развитии событий мы готовы начать производство 15 ноября», - заявил А.АВАКОВ.

Начальник Главного управления здравоохранения области Александр ГАЛАЦАН подтвердил, что харьковские предприятия имеют соответствующие европейские сертификаты на производство самого эффективного препарата для борьбы с «калифорнийским» гриппом.

«Мы можем покупать у производителя субстанцию, то есть вещество, которое является базовым при производстве препарата, и производить его здесь», - сказал А.ГАЛАЦАН.

Председатель ОГА также заверил, что руководство области сделает все возможное, чтобы не было дефицита марлевых повязок.

«Абсолютно очевидная ситуация, что сегодня в продаже количество этих масок равно нулю и запасов этих масок нет. Ожидать, что для такой большой территории, которой является Харьковская область и Харьков, марлевые повязки прибудут в достаточном количестве через центральную власть, вряд ли является разумным, поэтому мы приняли решение об изготовлении этих масок здесь», - сказал А.АВАКОВ.

По его словам, маски будут изготовлять из марли с государственного резерва.