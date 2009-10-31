В Интернете появился избирательный сайт Ющенко

С сегодняшнего дня начал работать официальный веб-сайт кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", адрес сайта - http://www.nashvybir.com.ua.

На сайте можно ознакомиться с информацией об избирательной кампании В.ЮЩЕНКО.

В то же время избирательной программы кандидата в президенты Виктора Ющенко на сайте на данный момент нет. В соответствующем разделе сообщается, что “программа «Свободная, справедливая, сильная Украина!» будет опубликована на сайте после презентации”. Презентация избирательной программы действующего главы государства должна была пройти 1 ноября на Софиевской площади в Киеве, но мероприятие отменили из-за “вхождения Украины в серьезный эпидемический режим». Также на сайте содержится призыв “воздержаться от участия в массовых мероприятиях, а в случае появления любых симптомов болезни - обращаться к врачам”.