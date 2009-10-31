Литвин объявил войну бакланам

Спикер верховной Рады Владимир Литвин предлагает добавить к закону «Об охотничьем хозяйстве и охоте» разрешение на отстрел и отлов не в охотничий сезон или в запрещенных для охоты местах большого баклана. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон Украины обнародован на официальном сайте парламента.

В объяснительной записке к законопроекту лидер блока своего имени аргументирует объявление войны бакланам тем, что они “при гнездовании на верхушках деревьев, особенно сосны крымской, обламывают их, отравляют своим пометом, приводя деревья к высыханию, а также выдергивают из земли саженцы сосны, уничтожая молодые посадки”. Но это не единственная претензия спикера к птицам. “К тому же большой баклан, - пишет Литвин в объяснительной записке, - как переносчик паразитарных и вирусных инфекций является одним из опасных факторов влияния на состояние здоровья населения, которое живет в зонах интенсивной рекреации”.

Литвин рассчитывает, что его законотворческая новация даст возможность “уменьшить численность больших бакланов, обеспечить санитарные условия и сохранить лесные массивы, а также не допустить переноса инфекций этими птицами”.