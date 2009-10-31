Если победит Тимошенко...

Победа Юлии Тимошенко на выборах Президента Украины принесет стабильность в 2010 году: произойдет консолидация бюджета, улучшится ситуация с кредитованием и увеличится приток капитала. Как следствие, возникнут лучшие перспективы роста во второй половине 2010 и 2011-м. Таков итог исследования «Анализ выборов и отношений с МВФ» от J.P.Morgan Securities INC.

Невзирая на минимальное преимущество, победа Тимошенко выглядит более вероятной, утверждают аналитики известной мировой корпорации. В то же время предупреждают, что «победа Януковича может привести к досрочным выборам, а также разрыву соглашения с МВФ еще до начала стабилизации экономики в четвертом квартале 2010 года».

Согласно с опросами, основная борьба будет происходить между лидером оппозиции Виктором Януковичем (23–28% поддержки) и нынешним премьер-министром Юлией Тимошенко (приблизительно 15–20% поддержки). Авторы исследования напоминают, что Тимошенко имеет опыт резкого увеличения своей поддержки перед самим выборами.

«Два кандидата, который получили больше всего голосов, попадут во второй тур... Мы считаем, что Тимошенко имеет немного больше шансов на победу во втором и последнем туре, но разрыв будет минимальным», – подчеркивают авторы исследования. По их мнению, ни Арсений Яценюк, чьи рейтинги в последнее время постоянно снижались, ни Виктор Ющенко со своими 2–3% поддержки, не смогут составлять конкуренции лидерам гонки.

Одной из потенциальных послевыборных угроз является то, что новый Президент не сможет сформировать большинство в парламенте. Это будет иметь очень негативные последствия и способствовать продолжению конфронтации между Президентом и парламентом. «Хотя Конституция дает Президенту достаточно полномочий, чтобы препятствовать правительству, она не дает ему достаточно средств для внедрения любого плана реформ без поддержки парламента», – отмечают аналитики J.P.Morgan.

Если новому Президенту не удастся консолидировать поддержку в Раде, глава государства может объявить досрочные выборы. «Мы считаем, что Тимошенко имеет больше шансов сформировать коалицию в парламенте, чем Янукович. Победа Тимошенко, более вероятно, принесет политическую стабильность в Украину. В частности, это даст Украине возможность продолжить сотрудничество с МВФ», – говорится в исследовании.

«Тимошенко также решительно выступает в поддержку президентской формы правления. Если ей удастся четко определить полномочия Президента и парламента, это, безусловно, станет очень позитивным достижением, – утверждают аналитики. – Конституционная реформа 2004 года уменьшила полномочия Президента, результатом чего стало возникновение двух исполнительных ветвей власти, что часто парализовало процесс принятия решений».

Авторы исследования подчеркивают, что отошли в прошлое дни, когда Тимошенко представляла исключительно «прозападный лагерь, а Янукович – пророссийский. Однако существуют другие разногласия. Янукович имеет большую поддержку экспортеров, потому может склониться к более слабой валюте, в то время как Тимошенко в прошлом отстаивала сильный курс валюты».

Соглашение о стенд-бай – кредите МВФ в размере 16, 4 миллиардов долларов, заключенное в октябре 2008 года, – предусматривало получение Украиной сразу большей части суммы – учитывая тяжелую финансовую ситуацию в стране. «Но ситуация с получением следующих 3,9 млрд. дол. осложняется из-за того, что Президент Ющенко не ветировал закон о повышении социальных стандартов, что является требованием для получения транша в ноябре», – отмечают авторы исследования.

Аналитики J.P.Morgan подытоживают: «Если смотреть на вещи реально, то правительство вряд ли сможет достичь значительного прогресса с программой МВФ до конца президентских выборов. По их мнению, помощь МВФ будет возобновлена во втором квартале 2010-го, если победит Тимошенко. В то же время победа Януковича может значить, что большая часть 2010 года будет посвящена избирательным кампаниям. В этом случае программа МВФ будет временно остановлена».