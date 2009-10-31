Ющенко дал Тимошенко неделю на борьбу с эпидемией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству через неделю вернуть под контроль ситуацию в государстве с заболеванием гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом он сказал сегодня во Львове во время совещания по состоянию заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает ЗИК.

“Через пять-семь дней мы должны отчитаться, что эпидемия заболеваемости гриппом и ОРЗ преодолена, что ситуация возвращена на контроль, что количество больных сократилось”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент несколько раз подчеркнул, что «единственной ответственной стороной в ситуации по прекращению эпидемии является правительство в лице Министерства здравоохранения, другой нет».

В.ЮЩЕНКО отметил, что Минздрав должен обеспечить проведение профилактических мероприятий всеми медицинскими учреждениями.

По его словам, специально созданная национальная комиссия должна выяснить ситуацию с распространением гриппа.

«Нужно выяснить, где есть сбой в системе, почему система здравоохранения не получила своевременной информации, а если получила своевременно, то почему она сегодня выглядит так недостойно», – сказал В.ЮЩЕНКО.