Тимошенко обещает обеспечить все больницы препаратами от гриппа

Все больницы в Украине бесплатно будут обеспечены всеми необходимыми первоочередными медицинскими препаратами и оборудованием для лечения и профилактики гриппа.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила во время селекторного совещания с участием руководителей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

По ее словам, одним из важнейших направлений работы правительства является обеспечение лечебных заведений, которые оказывают первую помощь гражданам, всеми необходимыми лекарственными средствами в полном объеме.

Премьер-министр напомнила, что правительство приняло решение о выделении необходимых средств для борьбы с проявлениями эпидемии в Украине.