Тимошенко намекает, что Ющенко мешал диагностировать "свиной грипп"

В Украину до начала 2010 года будет поставлено оборудование для лаборатории по выявлению вируса гриппа А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«В Украине заказана и до нового года будет поставлена самая современная лаборатория, которая обеспечит такой уровень анализов и результатов, который сегодня дает лондонская лаборатория», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, уже подписаны все необходимы контракты.

Кроме того, глава правительства сообщила, что в течение недели в областях будут созданы 37 лабораторий по диагностике гриппа.

«Хотелось бы, чтобы нам не приходилось в середине этого года в таком ускоренном порядке обеспечивать страну лабораториями, а хотелось бы, чтобы все это было сделано за предыдущие десять лет», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все оборудование для лабораторий было бы поставлено в Украину раньше, если бы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не заветировал постановления правительства. В то же время, по ее словам, правительство, несмотря на это, обеспечит закупку и создание необходимых лабораторий.