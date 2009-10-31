Ющенко приехал во Львов и сразу же пошел в церковь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл во Львов, где проведет совещание относительно ситуации с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и путей преодоления эпидемии.

Как передает корреспондент УНИАН, совещание с участием губернаторов западных областей состоится во Дворце железнодорожников.

Сейчас Президент направляется в Собор Святого Юра.

В.ЮЩЕНКО в поездке сопровождают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА и первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ.