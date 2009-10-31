Ющенко приехал во Львов и сразу же пошел в церковь
12:09, 31 октября 2009Политика
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Президент проведет совещание
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл во Львов, где проведет совещание относительно ситуации с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и путей преодоления эпидемии.
Как передает корреспондент УНИАН, совещание с участием губернаторов западных областей состоится во Дворце железнодорожников.
Сейчас Президент направляется в Собор Святого Юра.
В.ЮЩЕНКО в поездке сопровождают секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА и первый заместитель главы Секретариата Президента Юрий ЕХАНУРОВ.
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