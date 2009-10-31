ЦИК сегодня решит регистрировать ли Тимошенко кандидатом

Центральная избирательная комиссия завтра на заседании рассмотрит вопрос о регистрации премьер-министра Юлии ТИМОШЕКО кандидатом на пост Президента Украины и ее уполномоченного представителя в ЦИК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

Заседание начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 29 октября представитель Ю.ТИМОШЕНКО подал в ЦИК документы на регистрацию ее кандидатом в президенты.