ЦИК сегодня решит регистрировать ли Тимошенко кандидатом
07:54, 31 октября 2009Политика
1310
Заседание начнется в 11.00
Центральная избирательная комиссия завтра на заседании рассмотрит вопрос о регистрации премьер-министра Юлии ТИМОШЕКО кандидатом на пост Президента Украины и ее уполномоченного представителя в ЦИК.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.
Заседание начнется в 11.00.
Как сообщал УНИАН, 29 октября представитель Ю.ТИМОШЕНКО подал в ЦИК документы на регистрацию ее кандидатом в президенты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter