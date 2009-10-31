Тимошенко: на время эпидемии все клиники подчинены Минздраву

На период эпидемии все клинические учреждения независимо от формы собственности будут подчинены Министерству здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на совещании по обсуждению эпидемиологической ситуации в западном регионе заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«На этот период все без исключения учреждения охраны здоровья, независимо от того, частные это больницы либо государственные, все будут подчинены вертикально Министерству охраны здоровья», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что абсолютно все аптеки будут в полной мере обеспечены всем перечнем необходимых лекарственных и профилактических средств.

«Мы будем контролировать две вещи - прежде всего наличие в аптеках необходимого перечня (препаратов – УНИАН), а, во-вторых, сохранения цен на уровне тех, которые были за неделю до введения эпидемии. Это значит, что если какая-то аптека будет нарушать эти главные требования, Министерство охраны здоровья будет забирать лицензии… Это то, что мы на сегодняшний день наметили в постановлении правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что установлен постоянный контакт со Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы постоянно держим в курсе дела как ВОЗ, так и они постоянно дают нам рекомендации, которые базируются на опыте других стран, у которых есть такая же проблема», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.