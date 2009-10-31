При МИД создан оперативный штаб

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО на выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны в связи с заострением эпидемической ситуации в западных областях страны выдал приказ о создании круглосуточного оперативного штаба при МИД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, задание штаба заключается “в решении безотлагательных заданий, связанных с предоставлением Украине гуманитарной помощи для ликвидации эпидемии, налаживанием действенного механизма сотрудничества и обмена информацией по эпидемической ситуации с органами государственной власти Украины и международными организациями, привлечением опыта зарубежных стран в борьбе с пандемией”.

Министр иностранных дел назначил руководителем штаба своего заместителя Александра КУПЧИШИНА.

На основании положений соответствующих двусторонних документов МИД Украины обратилось с просьбой о предоставлении чрезвычайной гуманитарной помощи в руководящие органы ЕС и НАТО. С их стороны было выражено полное понимание сложившейся в Украине ситуации, и даны заверения в предоставлении помощи согласно с запросом украинской стороны. “В данный момент МОЗ Украины готовит список необходимых лекарств, медпрепаратов и оборудования”, – говорится в сообщении.

В этот же день МИД обратилось с запросом относительно консультирования и предоставления помощи к правительствам стран, которые уже имеют опыт борьбы с эпидемиями гриппа и атипичной вирусной пневмонии. МИД Китая и Республики Сингапур сообщили, что предоставят соответствующим органам инструкции по установлению сотрудничества с МОЗ Украины с целью остановить распространение инфекции на другие регионы. Украинская сторона заинтересована в получении опыта применения санитарно-эпидемиологических и карантинных процедур, которые уже прошли апробацию в упомянутых странах, информирует МИД.

Также, по данным пресс-службы, в штаб-квартире ВООЗ в Женеве прорабатывается вопрос направления в Украину миссии этой международной организации для оценки потребности в неотложной помощи, чтобы приостановить распространение и приглушить заболевание, оказать помощь инфицированным.

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