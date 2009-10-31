Тигипко займется активным созданием партии

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО с начала ноября намерен заняться активным созданием своей партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил 30 октября в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

«В начале ноября начнем активное создание политической партии», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, скорее всего, эта партия будет правой. Он также отметил, что партия будет защищать интересы тех, кто зарабатывает, интересы малого и среднего бизнеса. «Мы сделаем очень серьезную конкуренцию своей партией», - добавил С.ТИГИПКО.