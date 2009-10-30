Тимошенко: мы признали третий уровень угрозы

В ближайшее время у Украины будут специальные лаборатории для выявления вируса гриппа А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании по обсуждению эпидемиологической ситуации в западном регионе заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в общей сложности их планируется закупить 17 штук.

«Для того, чтобы предпринять все необходимые меры с гораздо большим запасом прочности и ресурсов, которые необходимы для того, чтобы не допустить распространения этого заболевания, мы признали сегодня начало этой эпидемии как третий уровень угрозы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, пояснив, что это значит, что «мы будем выделять наибольший объем ресурсов, который предусмотрен, и вводить все организационные действия, которые отвечают именно такому уровню опасности».

«Мы обязательно будем привлекать все министерства и ведомства. Если нужно - мы будем обращаться за дополнительной помощью к армии и МЧС. Но лишь в том случае, если будет необходимость», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.