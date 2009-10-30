Украина попросит у мира гуманитарную помощь

Украина обратится за гуманитарной помощью относительно предоставления лекарств против гриппа A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем решении, принятом сегодня Советом национальной безопасности и обороны, сообщила журналистам секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, Министерству здравоохранения поручено сформировать перечень лекарств, которые необходимы Украине. Это, прежде всего, «такой специфический препарат «Тамифлю», который реагирует на вирус. Также речь идет о масках, причем не простых марлевых повязках, а специальных хирургических, а также об аппаратах искусственного дыхания», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Кроме того, заметила она, Украина хочет купить или получить как гуманитарную помощь вакцину против калифорнийского гриппа.