Заму Богатыревой разрешили построить гараж в Киеве

Киевский городской совет передал в частную собственность первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степану ГАВРИШУ земельный участок 0,004 га по улице Мельникова, 12, в Шевченковском районе для строительства индивидуального гаража.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято депутатами Киевсовета 29 октября.

Соответствующий проект решения, поданный на рассмотрение заместителем председателя КГГА Александром ЛУЦКИМ, поддержали 64 из 98 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Согласно документам решения, земельный участок застроен. Отвод осуществляется за счет части земель, отведенных под территорию военного городка №153 решением исполнительного комитета Киевского городского совета от 29.10.1948 г.

Соответствующее ходатайство об отводе земли под гараж С.ГАВРИШ направил в Киевсовет в октябре 2005 года.