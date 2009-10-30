Мороз хочет сказать Ющенко в глаза всю правду

Кандидат в Президенты от Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ выражает желание провести теледебаты с нынешним главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

«Я хочу сказать ему в глаза всю правду о его авантюрах с роспуском парламента в 2007-м, и о том, какие последствия мы имеем от такого шага», - пояснил А.МОРОЗ.

Лидер социалистов также хотел бы поговорить с В.ЮЩЕНКО об обещаниях, которые тот давал СПУ в обмен на его поддержку в 2004-м году, во время прошлой президентской кампании.

Он также хотел бы подискутировать с В.ЮЩЕНКО о сути власти, о способах ее организации. «Сегодня основной бич Украины - это коррупция. Власть намертво срослась с криминалом, и разрубить этот узел могут только выборы в Верховную Раду по партийным открытым спискам. Поэтому первоочередная задача Президента - внести такой закон и добиться его принятия», - уверен А.МОРОЗ. Но, по словам главного социалиста, никто из основных претендентов на пост главы государства не намерен этого делать.

При этом А.МОРОЗ заявил, что участвовать в дебатах с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО он не видит смысла. «О чем нам говорить с ТИМОШЕНКО? Ее авантюрная политика подорвала основы государственности. А сам БЮТ - это не идеологическая партия, а политическое оформление бизнеса. Если ТИМОШЕНКО проиграет выборы, ее политическая сила очень быстро распадется, часть бизнесменов перейдут в Партию регионов», - спрогнозировал лидер СПУ.