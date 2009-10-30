В ПР убеждают, что Янукович не настолько уж богат

Почти все кандидаты в президенты ошиблись в своих декларациях о доходах.

Об этом в эфире 5 канала заявила регионалка Елена Лукаш.

"Почти все кандидаты в президенты ошиблись в своих декларациях. Кто-то на 67 гривен, кто-то на 200 тысяч гривен. Один из кандидатов ошибся на 11 миллионов гривен", - отметила она.

Вместе с тем депутат отказалась назвать имя этого кандидата.

Также, по ее словам, некоторые из кандидатов в президенты дважды меняли свои предвыборные программы. "Например, из программы президента Виктора Ющенко, как кандидата в президенты, исчез пункт о поместной церкви", - сказала Лукаш.

Комментируя декларацию о доходах лидера Партии регионов Виктора Януковича, регионалка сказала: "Он не стал настолько богатым, как вам кажется. Анализируя эту декларацию, журналисты пытались путем сложения сделать выводы из определенных сумм.

"Дело в том, что сама декларация о доходах утверждена еще в 1997 году и нет раздела "расходы". Поэтому доход от реализации имущества, чтобы приобрести дом, попадает во второй раздел с единым названием "доход", - заявила Лукаш.

По ее словам, "именно от реализации имущества Янукович заплатил налоги, задекларировал доходы и приобрел жилье".

"Он реализовал имущество, которое было в предыдущие годы, и на вырученные средства он приобрел новое имущество. Но журналисты, не имея опыта государственного служащего, который каждый год заполняет декларацию о доходах, поняли, что это и то, и то, и то", - заявила депутат.

Украинская правда