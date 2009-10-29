Политолог: есть два реальных кандидата в президенты, но...

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, историк и политолог Кость БОНДАРЕНКО считает, что на сегодня есть только два реальных кандидата в Президенты: лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, но кто из них победит, пока рано говорить.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

К.БОНДАРЕНКО считает, что не стоит обманывать, говоря о том, что в Украине много кандидатов в президенты. «Я, конечно, уважаю право гражданина Украины быть избранным, но существуют объективные показатели, которые свидетельствуют: сегодня есть только два основных кандидата на высший государственный пост – Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО», - отметил он. По словам эксперта, данные социологических исследований, полученные возглавляемым им Институтом Горшенина, показывают: сегодня за В.ЯНУКОВИЧА готовы проголосовать 28,3%, за Ю.ТИМОШЕНКО – почти 21% опрошенных. «Все остальные кандидаты существенно отстают от лидеров и вряд ли могут серьезно рассматриваться», - сказал политолог.

По его мнению, нынешняя предвыборная кампания имеет несколько основных моментов, отличающих ее от предыдущих. «Во-первых, это кампания, в ходе которой не сформирован четкий «образ врага» ни на одном электоральном поле. В 2004 году на Востоке Украины четко знали: врагом является Виктор ЮЩЕНКО, несущий с собой принудительную украинизацию, военные базы НАТО на территории Украины. На Западе Украины считали, что врагом является Виктор ЯНУКОВИЧ, ведущий за собой армию донецких бандитов, который, придя к власти, сдаст Украину России. Политтехнологи культивировали у избирателей страх и программировали раскол Украины. Сегодня этого нет», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Вместо этого, считает эксперт, существуют попытки объединить Украину, «сшить» ее. «Юлия ТИМОШЕНКО активно работает на Востоке Украины – сегодня эксперты говорят о том, что она может получить в перспективе до 25% в традиционно «бело-голубом» Харькове. Увеличилось, хотя и не радикально, количество сторонников Ю.ТИМОШЕНКО на Донбассе», - отметил он.

В свою очередь, сказал политолог, В.ЯНУКОВИЧ пытается заручиться поддержкой Запада Украины, который до недавнего времени был настроен по отношению к нему, в основном, враждебно. Так, он отказался от многих лозунгов, которые ранее разделяли Украину, пытается акцентировать внимание на социальных и экономических моментах. «Сегодня социологи говорят о росте его рейтинга на Западной Украине – иногда до 9-10%. Существенно вырос рейтинг В.ЯНУКОВИЧА в Киеве», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Именно поэтому, с его точки зрения, ситуация остается непрогнозируемой. «Сегодня нельзя точно сказать, который из двух кандидатов победит. У Ю.ТИМОШЕНКО отмечается, хотя и слабая, динамика роста рейтинга – она смогла преодолеть границу 20%, чего ей долгое время не удавалось. У В.ЯНУКОВИЧА показатели растут на Западе Украины, но пропорционально он теряет электорат на Востоке Украины», - считает политолог.

Также К.БОНДАРЕНКО отметил, что лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, которого еще недавно считали «третей силой», похоже, сегодня делает ставку на поддержку во втором туре В.ЯНУКОВИЧА. «Во всяком случае, новые геополитические позиции А.ЯЦЕНЮКА – Большая Европа в составе Украины, России, Беларуси, Казахстана и Сербии; акцентирование внимания на православном факторе, - а также его заявления, могут свидетельствовать о попытке сыграть в общую с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ игру. А во втором туре поддержать лидера Партии регионов – в обмен на обещание последнего распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы», - сказал он, добавив, на досрочных выборах А.ЯЦЕНЮК рассчитывает на то, чтобы сформировать новую политическую силу и под ее флагами пройти в Верховную Раду. «Таким образом, сегодня В.ЯНУКОВИЧ и А.ЯЦЕНЮК солидарно разыгрывают карту нейтрализации Юлии ТИМОШЕНКО как фактора», - убежден политолог.

Вторым серьезным отличием нынешней избирательной кампании К.БОНДАРЕНКО считает тот факт, что в ней не играет важной роли внешний фактор. «Крупные мировые игроки смирились с тем, что украинские выборы – это внутреннее дело Украины. И США, и Россия, и ЕС готовы принять любого победителя. Разве что, кроме Виктора ЮЩЕНКО, который уже давно стал «чемоданом без ручки» с точки зрения Запада и «камешком в башмаке» с точки зрения России», - отметил политолог. По его мнению, если бы в Украине не было демократической системы смены власти, то крупные мировые игроки применили бы другие, менее легитимные методы устранения нынешнего Президента. «К счастью, Украина – не смотря ни на что – страна демократическая», - убежден К.БОНДАРЕНКО. Также он высказал надежду, что выборы пройдут вовремя, в установленные сроки, без попыток срыва или ревизии результатов.