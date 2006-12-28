Ющенко наложит вето на закон о Кабмине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение своему Секретариату подготовить вето на закон о Кабинете Министров Украины, принятом парламентом 21 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что, принимая этот закон, Верховная Рада не учла ни одной из 86 внесенных поправок Президента. «Примитивное переписывание тех или других норм уже действующей Конституции и более того - урезание или добавление тех или других полномочий, которые не присущи органу исполнительной власти, - не является адекватным подходом к этому закону», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

«В той форме, в которой этот закон проголосован, он Президентом Украины не будет подписан, и Президент уже дал соответствующее поручение о подготовке вето на данный законопроект», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября ВР приняла в первом чтении правительственный законопроект о Кабмине, при этом за президентский вариант парламент не голосовал.

21 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Кабинете Министров Украины». «За» проголосовали 247 народных депутатов из 325, зарегистрированных в сессионном зале. Этот закон определяет организацию, полномочия и порядок деятельности правительства.