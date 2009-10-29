Онопенко: виновных в «педофилгейте» поторопились назначить

Председатель Верховного Суда Василий Онопенко считает, что виновных в «педофилгейте» поторопились назначить. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» .

«Данную ситуацию я могу прокомментировать как гражданин и как юрист, - сообщил он. - Признать виновным в совершении преступления, пускай даже самого тяжкого, может только суд. В известное дело, о котором вы говорите, изначально привнесено чрезвычайно много политики. По существу, обществу уже назначили виновных, которые должны прилагать неимоверные усилия для утверждения обратного».

Глава ВС напомнил, что, согласно конституции, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. «Насколько можно судить из поступающей через СМИ информации, игнорируется принцип тайны следствия, интересы потерпевших, - рассказал он «Профилю». - И все – в угоду политике. Главное – ответственности за это практически никто не несет».

По слова Василия Онопенко, подобная ситуация не только с этим делом: «Общество постепенно втягивают в аморальность, беззаконие, безответственность, и требуются кардинальные действия для того, чтобы остановить такое его «сползание».