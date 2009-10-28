Ющенко не будет ветировать закон о социальных стандартах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не будет ветировать Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы», принятый Верховной Радой 20 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область, отвечая на вопрос журналистов.

«Эти государственные стандарты подняты, очевидно, из-за политической ситуации, но, простите, подняты, причем подняты кем? Политической силой, которая не является членами большинства, и парламент принимает данный закон. Я согласен с парламентом», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО также добавил, что обоснование своего решения обнародует для общественности завтра.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

«За» проголосовали 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за данный законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда , в котором МВФ выразил надежду, что данный закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, согласно Меморандуму о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стэнд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (более 3,7 млрд. дол).