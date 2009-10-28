Олеся Довгого эксперты оценили в 10 «пабатов»

Оппозиционные к столичной власти политические силы прогнозируют формирование нового большинства в Киевсовете до завершения президентских выборов.

Об этом заявили сегодня участники круглого стола на тему «Можно ли будет что-то украсть в Киеве после Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО?», организованного еженедельником «Комментарии:» и информационным агентством УНИАН.

Участие в мероприятии приняли, в частности, депутат от Блока Виталия Кличко в Киевсовете Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, народный депутат, председатель Киевской городской организации партии “Батьківщина” Анатолий СЕМИНОГА, председатель Шевченковской РГА, руководитель Киевской городской организации Народной партии Виктор ПИЛИПИШИН, а также главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО и главный редактор еженедельника «Комментарии:» Вадим ДЕНИСЕНКО.

“Не как политик, а как управленец хочу сказать, что город сегодня находится на грани катастрофы финансовой, экономической, технологической и управленческой”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, город “разворовывается, он реально приватизирован и разделен между существующими в Киеве кланами”.

“Основной клан – это семья ЧЕРНОВЕЦКОГО. И мы должны сегодня говорить, как сделать так, чтобы эту власть в кратчайшие сроки сменить”, - отметил председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева.

Он выразил уверенность, что политические силы имеют шанс сменить нынешнюю власть в Киеве 30 мая 2010 года, то есть во время очередных выборов в местные органы власти.

В свою очередь А.СЕМИНОГА относительно действий в ближайшее время и возможности формирования оппозиционного действенного большинства в Киевсовете, которое по инициативе Блока Кличко было создано более года назад, но так и не работает, отметил: “Новое оппозиционное большинство в Киевсовете может быть до конца президентских выборов... Убежден, что с приближением к президентским выборам как минимум будет переформатироваться большинство и в районных советах, и в Киевсовете. До завершения избирательной кампании в Киеве будет совсем другое большинство”.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что проблема смены столичной власти заключается в большей степени не в формировании нового большинства в Киевсовете, а в “плоскости президентских выборов”.

“Скорее всего, что это проблема внешняя. Это влияние той ситуации, той власти, которая есть в государстве. Это влияние Президента в нашем государстве. В принципе, если бы Президент не поддерживал ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевсовете, то мне кажется, такой проблемы, как ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в Киеве давно бы не существовало”, - сказал А.СЕМИНОГА.

Д.АНДРИЕВСКИЙ подчеркнул необходимость формирования не просто нового большинства в Киевсовете, а формирования новой политической киевской команды.

“Такой команды, которая не будет зависеть от влияния крупных политических сил, которые находятся и принимают решения за пределами фракций, за пределами Киевсовета”, - подчеркнул он.

Д.АНДРИЕВСКИЙ сообщил, что Блок Кличко уже работает над созданием такой команды, и призвал приобщиться к этому процессу другие силы, которые являются оппозиционными к “команде ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

“Я думаю, что в ближайшее время действительно ко второму туру президентских выборов нужно ее создать и показать киевлянам. И идти уже на выборы (30 мая 2010 года – УНИАН) такой политической силой в районные советы и там брать власть”, - сказал Д.АНДРИЕВСКИЙ.

В.ПИЛИПИШИН, возвращаясь к вопросу нового большинства в Киевсовете, подчеркнул, что это объединение должно быть ради идеи. По его словам, сейчас идут переговорные процессы: “Мы неоднократно встречались с КЛИЧКО, СЕМИНОГОЙ, АНДРИЕВСКИМ и другими политиками, которые работают в Киеве... Нужно понимать: если оппозиция в райсоветах проиграет 30 мая, то ЧЕРНОВЕЦКИЙ будет руководить в Киеве до 2013 года. Поэтому у нас нет другого варианта, чем договориться и объединить свои усилия”.

В время круглого стола А.ХАРЧЕНКО презентовал рейтинг нынешних столичных деятелей, которые “поднялись” при мэре Л.ЧЕРНОВЕЦКОМ.

Эксперты опросили 25 человек, среди которых - политологи, журналисты и депутаты местных советов.

“Определялись 10 персон. За единицу измерения мы взяли такую единицу как один “пабат”, потому что этот персонаж украинской политики наиболее публичный из этой когорты, наиболее гламурный, его поступки иногда довольно экстравагантны, но по которым очень четко видно, как приобретают вес в украинской политике эти люди...”, - сказал главный редактор УНИАН.

По словам А.ХАРЧЕНКО, рейтинг является субъективным, но показывает степень того, как “поднялись” люди в материальном смысле или в смысле новых связей и возможностей.

Согласно опросу, на первом месте оказался секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, влияние и динамику развития которого эксперты оценили в 10 “пабатов”.

Следующими в рейтинге стали: первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС – 7 “пабатов”, Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ – 6, Вячеслав СУПРУНЕНКО (зять мэра) – 5, начальник ГУ коммунального имущества КГГА Анатолий ЧУБ - 4, руководитель комиссии Киевсовета по земельным вопросам Алексей ЕВЛАХ – 3, депутат Блока Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ – 1,5 “пабата”, непосредственно Александр ПАБАТ – 1, Роман ЯРОШЕНКО, возглавляющий бюджетную комиссию Киевсовета, – 0,7 “пабата”, Алла ШЛАПАК, которая “из скромной учительницы стала довольно гламурной светской левицей” – 0,4 “пабата”.

А.ХАРЧЕНКО считает, что “гений ЧЕРНОВЕЦКОГО” заключается именно в том, что нынешний руководитель столицы сформировал команду, построив ее на кровных, финансовых связях и на сакральных моментах, если вспомнить Сандея АДЕЛАДЖУ.

“Это такая стая, которая агрессивно защищает своего вожака. Но в то же время эта стая не отойдет в прошлое вместе с Леонидом Михайловичем, даже если он отойдет. Потому что эти люди - преимущественно – это молодая, агрессивная, талантливая, как говорит Леонид Михайлович, команда в возрасте от 30 до 40 лет. И все эти люди уже сегодня создают “народные армии спасения”, запускают “слонов” разного цвета и тому подобное, показывая свою оппозиционную деятельность, критикуя всех кандидатов в Президенты. Опасность заключается в том, что они свой опыт готовы распространить кроме Киева на всю Украину”, - отметил О.ХАРЧЕНКО.

Он выразил убеждение, что журналистам и політологам стоило бы доносить правду об этих людях, которые уже сейчас позиционируют себя, например, как “свежий ветер” украинской политики.