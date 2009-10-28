В БЮТ смирились с тем, что Украина к европейским нормам еще не готова

Из проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов Президента Украины», поданного народным депутатом от БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО, убрана норма об изъятии из избирательного бюллетеня графы «Не поддерживаю ни одного кандидата». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Законопроект взамен предыдущему уже зарегистрирован в Верховной Раде, сообщил В.ПИСАРЕНКО.

«Обсуждение рекомендаций Венецианской комиссии доказало, что общество не готово перенять отдельные положения европейской практики применения избирательного законодательства», - сказал депутат.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что пункт 60 Рекомендаций говорит о том, что избирателей должны поощрять голосовать за своих кандидатов или партии, которым отдается преимущество, и тем самым взять на себя ответственность за выбранный орган. «Таким образом, статья 71.4 закона требует, чтобы избирательный бюллетень, включающий пункт "Я не поддерживаю ни одного кандидата на пост Президента Украины" был пересмотрен и удален», - говорится в принятых рекомендациях Венецианской комиссии.

Кроме того, отмечает депутат, еще в 2004 году в Заключительном отчете Миссии наблюдения за выборами ОБСЕ имеется совет: «...чтобы возможность голосовать «против всех» кандидатов была удалена из бюллетеня».

«Избирательный процесс в Украине уже начался, и соответствующие изменения сегодня расцениваются как часть избирательной кампании конкретного кандидата. Чтобы не было неоднозначных мнений, мы вычеркнули это предложение Венецианской комиссии из нашего законопроекта», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Центральной избирательной комиссии считают, что принятие закона об отмене графы «против всех» в избирательных бюллетенях, сузит избирательные права граждан.