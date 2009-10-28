Литвин: в стране денег нет...

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН связывает проблемы, возникающие в казначействе Украины (с задержкой прохождения денежных расчетов и т. д.), с тем, что в стране нет денег.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«В этом ряду - необходимо сказать правду, потому что сегодня создавать видимость туда назад, осуществляя действия, в том числе по казначейским вопросам, это совершенно неправильно, - сказал спикер, - Да, сегодня я должен сказать, что такая проблема существует, но есть видимость, что вроде бы все хорошо».

Он уточнил, что проблема в том, что в стране, «конечно, денег нет». По его словам, сегодня в стране «расчет очень большой на Международный валютный фонд». Однако В.ЛИТВИН напомнил, что «уже в следующем году нам нужно платить по кредитам - я думаю, что я не многим ошибусь, если скажу – 20 млрд. долларов, из них 2,3 млрд. долларов – это прямой государственный долг, все остальное - это корпоративные долги». Спикер высказал свои опасения в том, что «сегодня нужно смотреть в оба, даже больше, нежели в оба, чтобы не получилось так, чтобы эти корпоративные долги в один прекрасный момент не оказались государственными».

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что дальнейшие события в стране дадут ответ на эти вопросы. «Но посмотрим, как будут дальше развиваться события, будет ли подписан закон о социальных стандартах, для меня это ключевой момент», - заключил глава Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, в частности, о блокировании управлениями Госказначейства перечисления средств заявили недавно губернаторы областей.

«Задержки или блокирования в проведении кассовых расчетов местных бюджетов являются грубым нарушением со стороны органов Государственного казначейства как Конституции Украины, так и финансовой дисциплины”, - отметили председатели ОГА в совместном заявлении.

Кроме того, подчеркнули они, возникает вопрос, а куда делись средства местных бюджетов, которые реально поступили на Единый казначейский счет. “Если они использованы на другую цель, чем установлено бюджетом, тогда это является нецелевым использованием бюджетных средств, что влечет за собой уголовную ответственность», - говорится в заявлении.

Председатели ОГА отмечают, что проблема заключается еще и в том, что задержки в перечислении средств органами Государственного казначейства происходят тогда, когда необходимо начать отопительный сезон и провести меры по ремонту объектов коммунальной сферы, которые должны обеспечить бесперебойную работу в зимний период.

Председатели ОГА также сообщают, что обращение в подразделения Государственного казначейства Украины в регионах с целью решить проблему результата не дали.

В связи с чем они настаивают на рассмотрении существующей ситуации с выполнением платежных поручений распорядителей и получателей средств местных бюджетов на ближайшем заседании Кабинета министров Украины с участием председателей ОГА и с привлечением представителей областных финансовых управлений и управлений Государственного казначейства.