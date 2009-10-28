В Нашей Украине раскусили «политическое шулерство» БЮТ

Партия «Наша Украина» решительно выступает против инициативы народных депутатов от БЮТ законодательно исключить из бюллетеня для голосования на выборах Президента Украины строку «против всех».

Как указывается в заявлении пресс-службы партии, переданном агентству УНИАН, эта инициатива является прямым ограничением прав граждан на волеизъявление и декларирование собственной гражданской позиции, гарантированных Конституцией и законами Украины.

“Мы убеждены, что в основе таких действий депутатов фракции БЮТ – политическое шулерство, целью которого является побудить людей даже вопреки их позиции голосовать на выборах за отдельного кандидата. Мы призываем представителей фракции Блока Юлии Тимошенко отказаться от политических авантюр, и оставить гражданам право выразить свое отношение к кандидатам в президенты”, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО внес в парламент законопроект, которым предусматривается исключение из бюллетеня для голосования графы «против всех».