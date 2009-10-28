БЮТ обвиняет Комитет избирателей в заангажированности

БЮТ обвиняет в предубежденности общественную организацию “Комитет избирателей Украины”, которая заявила о нарушениях на съезде “Батьківщини” во время выдвижения Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом в Президентом.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении народного депутата Украины от БЮТ Владимира ПИЛИПЕНКО.

По его словам, съезд партии «Батьківщини», который состоялся 24 октября на Майдане Незалежности в Киеве, прошел без нарушений избирательного законодательства, о чем, утверждает депутат, заявил на пресс-конференции и заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА, и подтвердила и другой заместитель председателя ЦИК – Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, которая, в соответствии с законом, лично присутствовала на съезде.

“Странно, что общественная организация «Комитет избирателей Украины» перебрала на себя функции государственного органа по контролю за соблюдением избирательного законодательства и нашла нарушения там, где их не увидели члены Центральной избирательной комиссии”, - сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Еще более странно, добавил он, что КИУ сосредоточил внимание на съезде именно «Батьківщини», а не, например, Партии регионов или Народной партии.

Впрочем, считает депутат от БЮТ, “возможно объяснение такого поведения когда-то уважаемой и независимой организации кроется в нынешнем месте работы ее многолетнего руководителя – Игоря ПОПОВА. Ведь он работает заместителем главы Секретариата Президента”.

Также, по словам В.ПИЛИПЕНКО, “ввиду парадоксальной координации действий команд ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА, которую украинский народ наблюдает на протяжении последних месяцев, осмелюсь спрогнозировать, что КИУ на протяжении избирательной кампании не найдет ни одного нарушения в действиях «регионалов».

Как сообщалось, председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО заявил, что выдвижение премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты на съезде партии Всеукраинское объединение “Батьківщини” 24 октября состоялось с нарушением процедуры.

"Если хоть кто-то был на партийных съездах, то понимают, что там существует определенная процедура: секретари, счетная, мандатная комиссии, и эти самые, кстати, документы нужны при подаче материалов в ЦИК, если выдвигается кандидат ... Но на видео (записи съезда) вы видели, что никто даже не успел посчитать те голоса, когда было сказано: единогласно. То есть, это вопрос к процедуре ", - сказал председатель КИУ.

При этом, по его мнению, при подаче материалов в ЦИК для регистрации Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты все необходимые документы будут в порядке. "Я думаю, что там все будет в порядке с документами, то есть их сделают такими, которыми они должны быть в соответствии с законодательством", - сказал А.Черненко.

Также он сказал, что, если с точки зрения процедурных моментов на съезде были нарушения, то как шоу он был организован блестяще.

Справка УНИАН. 24 октября “Батьківщина” выдвинула Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом в Президенты. В ходе съезда, который проходил на Майдане Незалежности, один из лидеров БЮТ, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ спросил у присутствующих на Майдане, готовы ли они поддержать выдвижение Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом, после чего под бурные аплодисменты объявил, что Ю.ТИМОШЕНКО выдвинута кандидатом единогласно.