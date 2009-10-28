ЦИК зарегистрировала Януковича кандидатом

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала уполномоченного представителя кандидата на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в ЦИК с правом совещательного голоса народного депутата от Партии регионов Елену ЛУКАШ.

Председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ вручил В.ЯНУКОВИЧУ удостоверение кандидата на пост Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК официально зарегистрировала кандидатами в Президенты Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО и Инну БОГОСЛОВСКУЮ.