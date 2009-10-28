Ющенко едет на Закарпатье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 28 октября, в рамках празднования 65-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков осуществит рабочую поездку в Закарпатскую область – к западной границе Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, планируется, что глава государства возложит цветы к монументу «Украина – освободителям» и выступит с речью на общественном вече по случаю освобождения Украины.

Также запланировано участие Президента в церемонии передачи Всеукраинской эстафеты памяти «Слава освободителям Украины», которая проводится во исполнение Указа о праздновании 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в помещении Ужгородского национального университета В.ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями интеллигенции Закарпатья.

Перед поездкой на Закарпатье В.ЮЩЕНКО в Киеве возложит цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю 65-летия освобождения Украины.

В этот же день Президент также примет участие в заседании Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

Цель встречи – обсуждение неотложных проблем государственно-церковных взаимоотношений. Сотрудничество государства и церковных организаций важно, в частности, в контексте начавшейся избирательной кампании и, соответственно, в обеспечении прав граждан на свободный выбор, подчеркнули в пресс-службе Президента.