Тигипко: прежде чем давать звание Героя Бандере, стоит подумать

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО предостерегает, что “героизируя националистов, украинская власть ссорит нас не только с Россией, но и с Польшей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он сказал: «Трагедии прошлого не должны лишать украинско-польские отношения будущего», комментируя решение власти польского города Легница назвать одну из улиц Аллеей жертв геноцида ОУН-УПА. В этом городе в Западной Польше живут преимущественно выходцы с Волыни и их потомки. В 1943 году на Волыни происходили кровавые столкновения между украинцами и поляками, говорится в сообщении.

«Решение городского совета Легницы – очередная попытка польской стороны вновь превратить «волынскую трагедию» в фактор сегодняшней политики. Но нужно признать, что часть ответственности за усиление этой негативной тенденции лежит и на сегодняшней власти», – отметил С.ТИГИПКО.

В начале 2000-х годов примирение с Варшавой стало одним из приоритетов украинской внешней политики, и достигнуто оно было за счет отказа обеих сторон от педалирования конфликтов прошлого. Однако Президент Виктор ЮЩЕНКО «в своем увлечении ревизией истории сумел подорвать и основы польско-украинского взаимопонимания», - отметил С.ТИГИПКО.

«Нас долго убеждали, что на пути полной реабилитации ОУН-УПА преградой является лишь Россия. Теперь мы видим, что и в Польше безапелляционная героизация националистического движения периода Второй мировой войны вызывает неприятие. Государство, которое желает жить в мире со своим народом и соседями, не должно прославлять тех, кто написал на своих знаменах националистические и расистские лозунги. И прежде, чем присваивать звание Героя Украины Степану Бандере, стоит еще раз подумать, какие внешнеполитические последствия это будет иметь», - подчеркнул С.ТИГИПКО.