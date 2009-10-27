В президенты собирается идти лидер запрещенной партии

Лидер партии "Родына" Игорь МАРКОВ вернулся в Одессу. Об этом ИА "МОСТ-Одесса" сообщил сам И.МАРКОВ в ходе телефонного разговора во вторник.

По словам И.МАРКОВА, в ближайшее время он намерен в судебном порядке оспорить решение Министерства юстиции Украины об отмене регистрации партии "Родына". "Я уже подал иск в суд", - подчеркнул И.МАРКОВ.

Он также отметил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост Президента Украины. "Пока окончательно решения нет. Но мысли такие есть", - заявил И.МАРКОВ.

Между тем, правоохранительные органы не собираются предпринимать что-либо в связи с возвращением И.МАРКОВА в Одессу. "Мы Марковым не занимаемся. Насколько мне известно, дело по нему закрыто. Если он вернулся, то в розыске уже не значится", - прокомментировал появление И.МАРКОВА сотрудник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, И.МАРКОВ - лидер партии "Родына", существование которой было признано недействительным Министерством юстиций Украины 8 сентября нынешнего года, был объявлен в розыск на территории Украины 10 сентября 2009 года.

Постановление об объявлении в розыск было вынесено в связи с тем, что И.МАРКОВ не явился на допрос в связи с возбуждением против него уголовного дела по обвинению в избиении участника митинга Всеукраинского объединения "Свобода" 2 сентября 2007 года по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("злостное хулиганство").

Все это время И.МАРКОВ, по его словам, находился на лечении в одной из подмосковных клиник.