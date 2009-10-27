Посол РФ приедет в Киев после президентских выборов?

Россия отправит посла в Киев после президентских выборов.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Москве высказал первый вице-президент фонда «Центр политических технологий» Алексей МАКАРКИН, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Я думаю, что слово «своевременно» означает, что посол России приедет в Украину по окончании президентских выборов. Очевидно, выборы будут состоять из двух туров, и как только в Украине успокоится ситуация и будет приведен к присяге новый Президент, он примет верительные грамоты», - сказал А.МАКАРКИН.

Он отметил, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея ЛАВРОВА о «своевременном» приезде посла в Киев сделано для того, чтобы несколько улучшить напряженную психологическую обстановку в двухсторонних отношениях.

«Это заявление способствует тому, что ситуация чуть-чуть разрядилась – стало понятно, что в обозримой перспективе ЗУРАБОВ приедет и этот вопрос будет снят», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, указ о назначении Михаила ЗУРАБОВА послом РФ в Украине Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 5 августа.

23 октября министр иностранных дел РФ С.ЛАВРОВ сказал: «Михаил Юрьевич ЗУРАБОВ назначен послом РФ в Украине и готовится к отъезду в Киев. Его приезд в Киев состоится, я убежден, своевременно».