Тигипко: госдолг перевалил за 205 миллиардов, впереди - гиперинфляция

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство утратило контроль над ростом внешнего долга.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он сказал, комментируя опубликованные на официальном сайте Президента Украины данные о темпах роста государственного внешнего долга. Он уже превысил 205 млрд. грн., что втрое больше, чем в конце 2007 года, хотя законом о госбюджете-2009 правительству было разрешено выдать госгарантии по внешним долгам субъектов ведения хозяйства на 37 млрд. грн., таких гарантий уже выдано на сумму 50 млрд. грн.

«Кабинет Юлии ТИМОШЕНКО уже утроил государственный долг Украины. Перспектива дефолта становится все более четкой», - заметил С.ТИГИПКО.

«Контроль над заимствованиями утрачен, - сказал он. - Это значит, что займы берутся без понимания того, кто, как и за счет чего будет эти долги возвращать. А то, что Президент не имеет возможности повлиять на данный процесс и критикует правительство через свой сайт, свидетельствует о глубоком кризисе системы власти».

«Уже через несколько лет половину госбюджета придется тратить на обслуживание государственных займов. На это будут направлены ресурсы, необходимые для социальных выплат, поскольку других денег уже нет. И, безусловно, придется на полную мощность включать печатный станок. А это означает гиперинфляцию. Вполне очевидно, что для руководителей правительства главное – поддерживать видимость благосостояния до январских президентских выборов, а там – хоть трава не расти», – заявил С.ТИГИПКО.