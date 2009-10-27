Ющенко под ЦИК ждут несколько тысяч человек

Несколько тысяч сторонников Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО собрались под стенами Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов собрания, В.ЮЩЕНКО должен в эти минуты прибыть в ЦИК для подачи документов на регистрацию его кандидатом в Президенты. По данным организаторов, под стенами ЦИК собралось 5 тысяч человек.

Они держат флаги с символикой партии «Наша Украина», а также государственные флаги.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 В.ЮЩЕНКО подаст в Центризбирком документы на регистрацию кандидатом на пост Президента Украины. Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что В.ЮЩЕНКО пойдет на выборы как самовыдвиженец.