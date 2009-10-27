Ющенко под ЦИК ждут несколько тысяч человек
10:50, 27 октября 2009Политика
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Президент подаст документы
Несколько тысяч сторонников Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО собрались под стенами Центральной избирательной комиссии.
Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов собрания, В.ЮЩЕНКО должен в эти минуты прибыть в ЦИК для подачи документов на регистрацию его кандидатом в Президенты. По данным организаторов, под стенами ЦИК собралось 5 тысяч человек.
Они держат флаги с символикой партии «Наша Украина», а также государственные флаги.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 В.ЮЩЕНКО подаст в Центризбирком документы на регистрацию кандидатом на пост Президента Украины. Глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что В.ЮЩЕНКО пойдет на выборы как самовыдвиженец.
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