Тимошенко и Янукович «поделили» Украину - опрос

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ является бесспорным фаворитом президентской гонки на Востоке и Юге Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО – на Западе и в Центре.

Об этом сказано в отчете по макрорегионам общенационального опроса, проведенного в конце сентября Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» по заказу Украинского фонда поддержки реформ.

В соответствии с отчетом, которым располагает УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ имеет поддержку 28,7% всех опрошенных, Ю.ТИМОШЕНКО - 19%. Ю.ТИМОШЕНКО лидирует в 16-ти областях и в городе Киеве, а В.ЯНУКОВИЧ - в восьми областях, Крыму и Севастополе.

В макрорегионе «Восток-1» (авторы исследования отнесли к нему Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области) за В.ЯНУКОВИЧА в первом туре готовы проголосовать 38%, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 12%. Лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА поддерживают 7,5% опрошенных.

В макрорегионе «Восток-2» (Донецкая, Луганская, АР Крым) В.ЯНУКОВИЧА поддерживают 55,9% респондентов, руководителя Компартии Петра СИМОНЕНКО – 6,2%, Ю.ТИМОШЕНКО - 4,8%.

В макрорегионе «Центр-2» (Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская области) лидирует Ю.ТИМОШЕНКО. Ее готовы поддержать 26% опрошенных жителей вышеупомянутых областей. Вторым по рейтингу идет лидер Партии регионов - его поддержали 18,3% респондентов. У А.ЯЦЕНЮКА - 11,3%.

В макрорегионе «Центр-1» (Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Киевская области и город Киев) впереди Ю.ТИМОШЕНКО. Ее готовы поддержать почти 28% опрошенных жителей вышеупомянутых регионов. Вторым по рейтингу здесь идет лидер В.ЯНУКОВИЧ – его поддержали 14% респондентов. У А.ЯЦЕНЮКА - 11,3%.

Готовность проголосовать на президентских выборах за Ю.ТИМОШЕНКО выразили почти 30% опрошенных жителей Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ривненской областей (именно эти регионы включены в макрорегион «Запад»). Вторым по рейтингу, с большим отставанием, идет лидер «Фронта перемен» А.ЯЦЕНЮК - 13,9%. При этом в отчете отмечается, что в конце весны - начале лета А.ЯЦЕНЮК имел в этом регионе одинаковый с Ю.ТИМОШЕНКО рейтинг, а по данным некоторых структур – и несколько выше.

В то же время в западном макрорегионе у действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО остается 10,2% поддержки. В «Центре-1» (Правобережье) он имеет 3,2% «Центре-2» (Левобережье) – 1,3% «Востоке-1» – 1,2% «Востоке-2» (Донбасс и Крым) - 0,2%.

В общей сложности было опрошено 5 тысяч респондентов - не меньше чем по 900 респондентов в каждом из пяти макрорегионов