Ющенко пойдет на выборы сам

Глава государства Виктор Ющенко пойдет на выборы Президента как самовыдвиженец. Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ-Украина" сообщила руководитель Секретариата Президента и глава совета партии "Наша Украина" Вера Ульянченко.

"Виктор Андреевич решил идти на выборы как самовыдвиженец. Он подаст в ЦИК документы в период с 27 по 30 октября. А съезд "Нашей Украины", который состоится 8 ноября, обязательно поддержит его выдвижение и станет основной движущей силой кандидата в президенты Виктора Ющенко", - сказала Ульянченко.

По мнению главы СП решение идти на второй срок Виктор Ющенко принял, когда стал Президентом: "Уверена, он принял такое решение сразу же, как только стал президентом. Победив на президентских выборах и инициировав столь значительные реформы, любой политик понимает, что для осуществления задуманного ему не хватит одного срока полномочий. Ведь важно не только начать дело, но и довести его до завершения, закрепить результаты. Идти в президенты на один срок – это несерьезно".

По словам Ульянченко, Президент не принимает участия в избирательной кампании, потому что кампания началась только 19 октября, а глава государства обязан демонстрировать уважение к закону. "Сейчас он работает в качестве президента, а не кандидата. Как только Центризбирком зарегистрирует Виктора Ющенко в качестве кандидата, он сразу начнет активное участие в избирательной кампании", - отметила руководитель СП.