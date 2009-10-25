Путин: «Северный поток» будет построен вовремя

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН уверен в том, что газопровод "Северный поток" будет построен в ранее намеченный срок. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции в Петербурге по итогам переговоров с премьером Финляндии Матти ВАНХАНЕН.

Как передает РИА Новости, отвечая на вопрос, какой газопровод буде построен быстрее «Южный поток» или «Северный поток», В.ПУТИН сказал, что рассчитывает на скорую реализацию первого.

«Работы (по началу строительства «Южного потока») будут начаты довольно быстро. Что будет закончено быстрее (какой из проектов), я пока не берусь сказать, но то, что «Южный поток» мы сделаем быстро, у меня сомнений нет», - отметил премьер-министр.

«Я рассчитываю на то, что и «Северный поток» будет закончен в ранее обозначенные сроки», - подчеркнул В.ПУТИН. По его словам, «мы уже и у нас, и на территории Германии трубы кладем».

Финляндия до конца этого года намерена дать разрешение на строительство газопровода "Северный поток" в своей экономической зоне, сообщил финский премьер Матти Ванханен на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

"В начале ноября правительством Финляндии будет принято решение о прохождении "Северного потока" через экономическую зону (страны). После этого разрешение на строительство будет оформлено экологическими органами. Мы исходим из того, что они смогут сделать это до конца этого года", - сказал Ванханен.

Сейчас финские власти рассматривают заявку на прокладку маршрута газопровода через экономическую зону Финляндии в Балтийском море.

Ванханен отметил, что политики не влияют на сроки проведения экологической экспертизы. "Здесь уже политики не влияют, здесь экологические власти самостоятельно по своей процедуре решают эти вопросы", - сказал премьер.