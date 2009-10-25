Мэр Харькова об УПА, Нюрнберге, провокациях и тотальном осуждении

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН считает, что тема чествования Украинской повстанческой армии в Харькове является “насаждением чуждой идеологии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в сообщении, размещенном на официальном сайте Харьковского городского совета.

«В Харькове нет проблемы с памятниками, есть проблемы с идеологией, которую насаждают харьковчанам”, - сказал мэр. По мнению М.ДОБКИНА, “если памятный знак Украинской повстанческой армии в Харькове вдруг исчезнет, ее сторонники тут же притащат другой камень, и проблема не решится».

«Я считаю, что в нынешней идеологии нашего государства УПА страдает больше, чем от Нюрнбергского процесса. Эта тема специально разжигается и провоцируется, и люди преклонных лет, которые воевали в УПА и отсидели в тюрьмах и лагерях за сотрудничество с фашистами, во второй раз получают наказание с востока Украины, от своих соотечественников, в виде тотального осуждения», - приводятся слова М.ДОБКИНА в сообщении.

По мнению мэра Харькова, все инциденты на почве УПА происходят на востоке, “куда из западной Украины присылают тех, кто провоцирует здесь драки и скандалы”.

Как сообщал УНИАН, депутаты харьковских городского и областного советов последнего созыва неоднократно затрагивали вопрос о необходимости сноса в Харьковской области памятных знаков в честь Украинской повстанческой армии.